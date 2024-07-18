"المقاومة الاسلامية": هجوم بمسيرات انقضاضية على قاعدة فيلون واصابتها بِدقة!

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اعلنت "المقاومة الاسلامية " في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم الجنوبية، شَنَّ مجاهدونا ‏اليوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة".

كما اعلنت انها استهدفت "عند الساعة 17:17 من‎ ‎بعد ظهر اليوم موقع المرج بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة".