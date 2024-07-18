"غادرت ولم تعد"..قوى الأمن تعمم صورة عاملة منزل من الجنسيّة الإثيوبيّة

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:



تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة عاملة منزل من الجنسيّة الإثيوبيّة، وتدعى:



NETSANET DEMEKE ABEDE (من مواليد عام 1999)

التي غادرت، بتاريخ 16-7-2024، المنزل الذي تعمل فيه والكائن في طرابلس / شارع المائتين، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة السويقة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.