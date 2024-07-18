فنان شهير يُعلن تأجيل حفله في لبنان

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أعلن الفنان المصري مصطفى قمر عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً أن يحييه في لبنان غداً الجمعة 19 تموز بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار.





ونشر قمر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له أعلن من خلالها تأجيل حفله في لبنان، وموعد حفله في الساحل الشمالي والذي يحييه مساء اليوم الخميس 18 تموز.

وعلق قمر على الصورة موجّهاً حديثه لجمهوره قائلاً: "طالما حفلة لبنان اتأجّلت نتقابل في الساحل الأول".



يُذكر أن مصطفى قمر كان قد روّج لحفله في لبنان مؤكداً أن الحفل يتم التجهيز له بمقاييس عالمية ومبهرة تنظيماً وحضوراً، ويشاركه فيه النجم اللبناني وائل جسار.(لها)