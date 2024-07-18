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تحذيرٌ.. ارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت يصل إلى المتر ونصف!

18
JULY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما  جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وتراجع محدود في الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل ،  بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.

تحذير : بسبب نشاط الهواء من المتوقع ارتفاع موج البحر يومي الجمعة و السبت لحدود المتر ونصف مما يساهم في تشكل التيارات المائية الساحبة على الشواطىء الرملية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين  18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال ، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل اعتبارا من بعد الظهر مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وتراجع محدود في الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.
السبت:  غائم جزئيا مع دون تعديل في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.
الأحد:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة جنوب البلاد، تخف نسبة الرطوبة على الساحل و تنشط الرياح أحيانا.
-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة. 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60   و 85%.
-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي:  757  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5،41
-ساعة غروب الشمس:   19،47

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