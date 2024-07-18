سيناتور أميركي يُدان بـ16 جرماً... لماذا حرّض على باسيل وما قصة الرسالة التي وجّهها مع زميله الجمهوري؟

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أظهرت قصة إدانة عضو مجلس شيوخ أميركي مفارقة لافتة لبنانياً. ذلك أن محكمة في مانهاتن حكمت على السيناتور بوب مينينديز بـ16 جرماً، أبرزها تلقي رشاوى نقداً وبالذهب بصفته عميلاً أجنبياً، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

يعتبر مينينديز الذي رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي من 2013 إلى 2015، ثم ما بين 2021 و2023، من أبرز الساعين لفرض عقوبات بتهمة الفساد على جبران باسيل، ولديه زوجة لبنانية من آل أرسلانيان. وقد رأى المدعي العام أنه سعى لحماية أصدقائه وزوجته من تحقيقات جُرمية.

وكان مينيديز، الديموقراطي، وقع مع زميله الجمهوري Jim Risch رسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة يطلبان فيها فرض عقوبات على لبنانيين، كما عبّرا عن دعم الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) لفرض الإدارة السابقة عقوبات على جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق وعضو البرلمان ورئيس التيار الوطني الحر".

ويشكل مصير مينينديز مثلاً فاقعاً على السيرة الشخصية لمطلق الإتهامات الباطلة بحق باسيل، والتي تم بثها في الخارج والداخل لفرض العقوبات عليه، وثَبُتَ لاحقاً بطلانها...