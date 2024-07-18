لبنان مهدّد بالأسوأ...

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تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية على نحو تصعيديّ جنوباً، فيما أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنَّ هذه الجبهة لن تتوقف ما دام العدوان مستمرًا على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة، مشدداً على أنّ "التهديد ‏بالحرب لم يُخفنا منذ عشرة أشهر عندما كانت إسرائيل في عزّ قوّتها كما يُقال"، وبالتالي فإنَّ الميدان قد يكون مقبلاً على أيّام أكثر سخونة، مع استبعاد الاتفاق على هدنة في الوقت القريب.

في السياق، رأت مصادر أمنية أن نصرالله في ذكرى عاشوراء حمل مجموعة من الرسائل إلى الداخل والخارج وبالأخص الذين يتهمونه بمصادرة قرار الدولة للتأكيد على أن هدف المقاومة هو الدفاع عن لبنان وعن الجنوب من منطلق حرب الاسناد ضد اسرائيل في حربها على غزة، وهو الأمر الذي لفت إليه مراراً في اطلالات سابقة، كما أنّه كان قد بعث برسائل واضحة للمشككين بأنه لن يفاوض عن الدولة، إذ إنّها معنية بالمفاوضات دون سواها.

المصادر اعتبرت في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ الوضع في الجنوب خطير وقلق للغاية في ظل التهديدات الاسرائيلية المتكررة وغياب الضغط الدولي الذي قد يلجمها عن التمادي في اعتداءاتها، وقيامها بمغامرة عسكرية من وراء الحدود باتجاه الداخل اللبناني قد تقلب الأمور رأساً على عقب.