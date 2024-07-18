قتيلان و9 مصابين.. حادث سير "مروّع" في البترون!

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أدى اصطدام بيك آب بعمود كهرباء حديدي في بلدة جران البترونية فجر اليوم، إلى سقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص كانوا على متنه.

وفي التفاصيل، أن القتيلين والجرحى، وهم من بلدة عين الذهب في جرود عكار، كانوا متوجهين كالعادة إلى أعالي منطقة البترون لقطف القصعين، وعلم أن السائق غلبه النعاس وفقد السيطرة على السيارة فاصطدمت بالعمود.

وحضرت عناصر من الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني الى المكان، حيث تم نقل القتيلين والجرحى إلى مستشفيات جبيل والبترون.

كما حضرت عناصر من الجيش والقوى الامنية إلى المكان للتحقيق في الحادث.