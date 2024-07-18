الوطن السورية: السلطات اللبنانية أعلنت إحباطها محاولات تسلل 2200 سوري خلال حزيران

A + A -

الوطن السورية: أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه في بيان أمس، أنه تم توقيف 588 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، وذلك نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران الماضي.

وأضافت: إنه «تم أيضاً إحباط محاولات تسلل نحو 2200 سوري عبر الحدود اللبنانية- السورية بطريقة غير شرعية»، مشيرة إلى أن «الموقوفين سُلموا مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، لإجراء اللازم».

بموازاة ذلك، قالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان مماثل: إنه في «ليل 16- 17 /7 /2024، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف 16 سورياً داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ- لار في عكار، حاول السائق (و. ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونقل من بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة، مضيفة: إن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.