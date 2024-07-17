living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ رسائل تحذيرية من نصرالله لإسرائيل في ذكرى عاشوراء... و"التيار" يواصل حملته متابعة لقضية الأموال المنهوبة!

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حرُّ الصيف يتواكَب مع حماوةٍ كبيرة جنوباً. فحكام إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، لا يزالون يراوغون في كل مساعي وقف النار، مراهنين على تراخي الضغط الأميركي، خاصة مع ازدياد الحماوة في الإنتخابات الأميركية التي وصلت إلى ذروتها بعد محاولة اغتيال ترامب.

وفي المقابل، يواصِل حزبُ الله توجيه رسائل الردع، وقد وجَّه السيد حسن نصرالله المزيد منها اليوم الأربعاء في ذكرى عاشوراء، مصوّباً على افتخار إسرائيل بقوة جيشها. فأكد أن الدبابات التي يلوحون بدخولها الجنوب ستصبح منعدمة الوجود، ومشيراً الى امكان المقاومة استخدام المزيد من الذخيرة النوعية والمتطورة في الصراع الدقيق والحاد مع العدو.

وفي موازاة الإهتمام بالحرب العسكرية والردع، يخوض التيار الوطني الحر، ونيابة عن جميع اللبنانيين، اقسى معركة جوهرية ومصيرية، وهي الدفاع عن حق اللبنانيين في ودائعهم التي نهبتها المنظومة المصرفية - السياسية. وبعد ما سلط الضوء عليه رئيس "التيار" جبران باسيل أمس الثلثاء، أكد نواب التيار وقياديوه مواصلة معركة الودائع وكشف حقيقة السرقات المصرفية، في سلسلة من التغريدات التي شددت على ملاحقة كل التفاصيل من لبنان وصولاً إلى المحاكم الأوروبية، والتي ذكّرت في المقابل بتقاعس القضاء اللبناني عموماً عن واجبه وعن ملاحقة المرتكبين وفي طليعتهم رياض سلامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   