بعد تعليق حضوره جلسات الحكومة… شرف الدين: لا أرضى أن أكون شاهد زور

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بعد إعلانه الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، كشف وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث لقناة “الجديد”، أنه لن يرضى أن يكون شاهد زور على اعتكاف الحكومة زتلكئها عن تحمل المسؤولية، خصوصا في ملف حساس كملف عودة النازحين السوريين.

وتابع: كنا تلقينا وعدا من رئيس حكومة التصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإنشاء لجنة وزارية بناء على توصية من مجلس النواب، وتكون هذه اللجنة مؤلفة من أصحاب الإختصاص وتقوم بتقديم تقرير دولي كل ثلاثة أشهر عن نتائج عملها ولكن ما وعد به ميقاتي لم يحصل ولم يدرج بند تشكيل اللجنة الوزارية على جدول أعمال الجلسة المرتقبة، كما لم يتم تطبيق البند المتعلّق بتشغيل قوافل العودة للنازحين بشكل منتظم.

وتابع: “كنت قد هدّدت بالإعتكاف وطالما لا يوجد خريطة عمل تتضمن هذين البندين الأساسيين فأنا لن أكون شاهد زور ولن أحضر الجلسات”.