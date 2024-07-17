living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحاج حسن: إجراء تقييم شامل للامن الغذائي في لبنان

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن بعثة مشتركة تشمل خبراء من مكتب الفاو وبرنامج الاغذية العالمي في روما، ضم نائبة الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ومديرة البرنامج بالإنابة ليلجانا جوفسيفا، رئيس وحدة البحث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماركو برينسيبي، نائب رئيس وحدة تقييم الاحتياجات والاستهداف في المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في روما محمد سالم، رئيسة وحدة تحليل ورسم خرائط الفئات الأكثر ضعفاً في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة اليانا فافاري، من أجل إجراء تقييم شامل للامن الغذائي والمحاصيل الزراعية في لبنان، بناء لطلب وزارة الزراعة.

وسوف تلتقي البعثة بالإضافة الى المصالح المعنية في وزارة الزراعة، مع جميع المعنيين في المجال في لبنان من وزارات ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى القطاع الخاص والمزارعين.

وبعد هذه اللقاءات، ستتقدم اللجنة بتقرير تقييم تأثير الأزمات على قطاع الزراعة والأمن الغذائي الأسري وإجراء تحليل اقتصادي كلي على المستوى الوطني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   