ينتحل صفة موظف لدى السفارة الأميركية... هل وقعتم ضحيته؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن بجرم نصب واحتيال ينتحل صفة موظف لدى السفارة الأميركية.
وأضافت "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها التّقنيّة والإستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: م. ع. (من مواليد عام ١٩٧٥، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق وكان سجينًا سابقًا بجرائم نصب واحتيال وتزوير".
وذكرت أنّ "بتاريخ 11-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في جونية، حيث ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي وصورة ملونة عن جواز سفر أميركي مزوَّرَين باسم ميخائيل معوض، وأوراق رسميّة وصور شمسيّة عائدة لأشخاص وقعوا ضحيّة أعماله".
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائنة قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتّصال على الرقم 901203 -01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.