حال الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال بشكل بسيط، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة يوم الجمعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال بشكل بسيط، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية كما تبقى نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل حيث يزداد معها الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين %60 و80 %.

- حال البحر:منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,49.