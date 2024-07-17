living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لم نتسلّم اي اموال للصيانة"... وزير الاتصالات يكشف: هل تنقطع خدمة الانترنت!؟

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على "كلام مدير عام أوجيرو عماد كريدية عن انقطاع خدمة الإنترنت، قائلا "من أول السنة حتى الآن لم نتسلّم اي اموال للصيانة من ضمن موازنة 2024".

 وطمأن المواطنين ان "انقطاع الاتصالات غير وارد"، مشيرا إلى ان "الأولوية في الوزارة لاستمرارية المرفق العام، بانتظتر الجو الملائم سياسيًا للتعيينات". وأكّد ان "الوزير يعمل ضمن القوانين، وتطرّق إلى المشاكل الحقيقية التي تواجهها أوجيرو، وإلى أهمية تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات التي تتيح وضع الخطط على مدى عشر سنوات الى الأمام".

وتناول موضوع الإنترنت غير الشرعي، لافتا إلى "اصدار المراسيم وآلية التنفيذ وتشكيل لجنة المتابعة، والحصول على اسماء الموزعين والقسم الذي تقّدم منهم بالطلبات ومن قدّموا الخرائط، وصولًا إلى ابرام عقد صيانة مع موزع الحي ووصل الشبكة غير الشرعية بشبكة الدولة"، مضيفا أن "عرقلة المشروع في وجوب ابرام عقد بين اوجيرو والوزارة وتوقيع اوجيرو للعقد مع الموزع، وانتظار رد ديوان المحاسبة والحصول على موافقته بعد اجراء التعديلات اللازمة على الملاحظات الصادرة عنه في خصوص هذا العقد".

 
 

وتطرّق إلى موضوع الـOTT وتقرير ديوان المحاسبة في هذا الإطار، معتبرا ان "قدرة الدولة على بيع المحتوى الحصري للشركات لإدخال الإيرادات من دون اي انفاق، عبر تشغيل المنصات التي تقدّمها هذه الشركات من دون اي مقابل لتصبح في خدمة الدولة وبملكها، وأشار إلى ان الوزارة في صدد تقديم المعلومات الاضافية لديوان المحاسبة للحصول على موافقته".

وفي موضوع الليبانبوست أوضح القرم ان "الرسوم الإضافية غير خاضعة للعقد الاساسي بين الدولة وليبانبوست، بانتظار تقديم طلب تبديل تعرفة الى مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، بعد مفاوضة الليبانبوست وانتظار المزايدة الرابعة لإبرام عقد جديد".

وذكر أن "الأجهزة الأمنية مسؤولة عن المعلومات التي أدلى بها المدير العام السابق لإوجيرو عبد المنعم يوسف عن التجسس على الكابل البحري مع ضرورة وجود الإثباتات". واشار إلى "الشكوى التي تقدّم بها من خلال وزارة الخارجية "لليونايتد نايشنز" وللمنظمة المسؤولة عن الاتصالات في العالم ITU بخصوص تعطيل جهاز الGPS . بالإضافة إلى التقدّم بمناقصة لشراء برنامج OCR لتحديد الهويات على جميع الاراضي البنانية لضبط موضوع الخطوط الخليوية".

 
 

وفي موضوع ستارلينك أكّد انه "غير متوفر بطريقة غير شرعية حاليًا، وان الأجهزة التي كانت متواجدة في لبنان تم ايقافها"، لافتا إلى ان "المشكلة الاساسية برفض ستارلينك اعطاء المعلومات الخاصة بالمراسلات للأجهزة الأمنية ما سيمنع التعامل معها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   