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بعد سقوط جزء من سقف غرفة غسيل الكلى... الابيض "يتحرك"!

17
JULY
2024
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تفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مستشفى البترون، واطلع على الأسباب التي أدت إلى سقوط جزء من سقف غرفة غسيل الكلى، ما أدى إلى توقف جزء من الغرفة عن الخدمة.

وتبلغ من المدير العام للمستشفى أيوب مخباط أن "العمل بقسم غسيل الكلى عاد إلى وتيرته الطبيعية، على أن تنجز أعمال ترميم السقف بشكل نهائي في غضون أيام، إذ تبين أن رطوبة شديدة مزمنة تسببت بسقوط جزء منه. وسيتم الكشف على سطح المبنى لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى أعمال إضافية تمنع تكرار ما حصل".

وكانت مناسبة، جال فيها الأبيض على المرضى في مختلف أقسام المستشفى حيث اطلع على أوضاعهم وسير العمل.
وأبدى الأبيض ارتياحه الكبير ل"عدم تسبب سقوط جزء من سقف غرفة غسيل الكلى بأذية كبيرة للمرضى الموجودين، ولإعادة العمل بالقسم بشكل طبيعي".

وشدد على أن "المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات الدائمة والنوعية للمرضى من الفئات كافة ولا سيما الأكثر هشاشة في المجتمع، تحتاج إلى الاستثمار الدائم بدعمها وتأهيل منشآتها للمحافظة على دورها المحوري بشكل مستدام، خصوصًا أنها أثبتت في مختلف الأزمات الصحية والمالية أنها خط الدفاع الأول الذي لا يخذل المرضى أيًا كانت أوضاعهم وظروفهم".

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