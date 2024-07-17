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جولة لوزير الطاقة غدا على محافظة بعلبك الهرمل...!

17
JULY
2024
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يزور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض يرافقه وفد من الوزارة، صباح غد محافظة بعلبك الهرمل. يبدأها في مركز المحافظة، حيث ستكون أولى لقاءاته مع المحافظ بشير خضر، نواب المنطقة رؤساء اتحادات البلديات ومن ثم فاعلياتها الدينية.

بعدها، ينتقل فياض إلى أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك، ومن ثم سيقوم بزيارات ميدانية ولقاءات مع المعنيين تشمل مشاريع الصرف الصحي لبلدة عرسال، كما سيجري معاينة ميدانية لآبار منطقة القاع، في حضور المزارعين والمسؤولين وسيتابع على الأرض ملف نهر العاصي من الجانب اللبناني في منطقة الهرمل، ثم يختتم زيارته في دير الأحمر بلقاء مطران الموارنة اميل رحمة.

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