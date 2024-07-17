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"لن تبقى لكم دبابات".. نصرالله: الجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً على قطاع غزة!

17
JULY
2024
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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى العاشر من المحرّم خلال الإحياء العاشورائي في الضاحية الجنوبية لبيروت: السلام على شهدائكم وعوائل شهدائكم وعلى جرحاكم وعوائل جرحاكم وعلى الصامدين في بلدات الجنوب والنازحين من بيوتهم وعلى المجاهدين المقاتلين المرابطين وعائلاتهم المنتظرة والسلام على غزّة وأهلها وشهدائها وجرحاها والسلام على نسائها ورجالها وأطفاله.

وأضاف: للذين يريدون منا الاعتراف بهذا الكيان الغاصب وأن نعترف به ونطبّع معه نقول ما قاله أبو عبد الله الحسين (ع) وسط الحصار: “لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ لكم إقرار العبيد”.

وتابع: “نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان ومنذ 8 تشرين الأول دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة كلها إضافة إلى جبهات الإسناد في اليمن والعراق ومعنا سوريا وإيران الداعميْن”.

وقال السيد نصر الله: لأول مرة يعيش الكيان الصهيوني أسوأ أيامه منذ تأسيسه ولأول مرة يتحدثون عن خراب الهيكل الثالث بعد خراب الهيكلين السابقين عبر التاريخ ولأول مرة تبدو “إسرائيل” عاجزة عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين، وأمام معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وأمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزّة والتهديدات التي يتعرّض لها المسجد الأقصى وأمام سكوت العالم وتجاهله لقضية فلسطين.. نحن نجد أنفسنا منسجمين تمامًا مع هذه المعركة.. مع الإمام الحسين.

وأضاف: اليمن استطاع أن يفرض الحصار على ميناء “إيلات” بحيث تمّ الاعتراف بأنّه أفلس وارتفعت أسعار الشحن إلى نسبة 200% و300% وهذا له انعكاسات خطيرة على الكيان، وللمرة الأولى تجد “إسرائيل” نفسها عاجزة عن تحقيق أهدافها وتعاني في جيشها وأجهزتها الأمنية وحكومتها وأحزابها وهجرتها المعاكسة وثقتها بنفسها وثقة شعبها بالبقاء فيها ونظرة العالم كله لها وهو حصيلة القتال والصمود.

وتابع السيد نصرالله: لأول مرة تعاني “إسرائيل” في كلّ شيء من جيشها وأجهزتها الأمينة وحكومتها وأحزابها ومجتمعها وأمنها واقتصادها، وإن كلّ محاولات الكيان إخفاء خسائره البشرية والمادية سواء في قطاع غزّة أو الضفّة أو جنوب لبنان بدأت تظهر.. 9254 فردًا بين ضابط وجنديّ بينهم 3 آلاف بُترت أطرافهم و650 شلل و185 أصيبوا بالعمى الكامل وعدة آلاف صدمات نفسية حادّة.

وقال: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات. والجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة.

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