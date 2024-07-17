living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"في أسوء الحالات".. القرم: خطر إنقطاع الإنترنت موجود!

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "ما قاله مدير عام أوجيرو عماد كردية عن خطر انقطاع الإنترنت صحيح فوزارة الإتصالات لم تقبض منذ بداية السنة لليوم أي مبلغ للصيانة".

وتابع في حديث لِـ"صوت لبنان"، "لهدف تسيير المرفق العام يُمنع منعًا باتا انقطاع الانترنت والاتصالات في لبنان وفي أسوء الحالات ستضطر شركتا ألفا وتاتش بتغطية النفقات لحين دفع وزارة المال هذه النفقات".

وأشار القرم الى، أن "رواتب شركتي ألفا وتاتش أعلى من رواتب أوجيرو لأن القوانين فيهما سمحت لي برفع رواتبهم ولذلك أطالب بأن تصبح أوجيرو شركة مساهمة وبالتالي نستطيع رفع رواتب موظفيها".

وأضاف، الأموال المجباة من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو إنما لوزارة المال وهذا الموضوع أساس المشكلة.

وأوضح القرم، أنه "بموجب قانون موزانة 2019 تم الغاء الموازنة الملحقة بموزانة وزارة الإتصالات وتقدمت عندها بطلب من مجلس الوزراء بتعليق العمل في هذا القانون لحين استكمال المراسيم التطبيقية ولكن لم يُنفّذ ونحن اليوم بصدد اعادة تقديم هذا الطلب واسترجاع الموازنة الملحقة في موازنة 2025".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   