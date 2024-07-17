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سيقاطع وزير المهجرين المعتكف عصام شرف الدين الجلسة الوزارية غداً متّهماً الرئيس نجيب ميقاتي بأنه يتعمّد تهميش دعواته المتكررة الى تفعيل التنسيق المباشر مع دمشق لمعالجة كل القضايا المتعلقة بعودة النازحين، وذلك عبر تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض.



ويكشف شرف الدين لـ"الجمهورية" انه تعرض الى ضغط من جهات عدة، وبعضها صديقة، حتى يحضر جلسة مجلس الوزراء غداً "ولكنني لن اخضع الى هذا الضغط". ويوضح شرف الدين "تلقّيتُ وعداً من ميقاتي بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع دمشق، إنما لم يحبّذ نائب رئيس الحكومة ان يتولى مسؤولية ترؤس اللجنة".



ويلفت شرف الدين الى انه طالبَ بأن يُحال الى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" مجلس الوزراء بمُجمله ووزراء لجنة عودة النازحين الذين تم اقتراح اسمائهم من قَبل، نَظَريّاً فقط، إنما من دون أن يباشروا مهمتهم عملياً".



ولا يُخفي شرف الدين عتبه كذلك على وزراء الثنائي الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة الوزارية، لا سيما أنها مطلوبة من المجلس النيابي بقرار، "وما لبثوا أن سكتوا عن هذا المطلب مُتماهين مع موقف الرئيس ميقاتي" كما قال.