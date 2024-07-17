living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنقرة تضيّق الخناق على معارضي إعادة العلاقات مع دمشق

17
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: انتهجت السلطات التركية سياسة التضييق على ميليشياتها التي تسميها «الجيش الوطني»، في مناطق هيمنتها شمال وشمال شرق سورية، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، على خلفية الأحداث التي شهدتها تلك المناطق من مناوئين للوجود التركي، ومساعي أنقرة لإعادة علاقاتها الطبيعية مع دمشق.

 

وأكدت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات أنقرة بريف حلب وفي رأس العين شمال غرب الحسكة، أن الاستخبارات التركية أبلغت متزعمي تلك الميليشيات أنها لن تتهاون أبداً مع أي «أعمال شغب» تستهدف قوات الاحتلال التركي في مناطق نفوذها، سواء في شمال شرق البلاد أم في شمالها الغربي.

 

وبيّنت المصادر لـ«الوطن» أن اجتماع الاستخبارات التركية في أنقرة الأحد الماضي مع متزعمي ميليشيات «الجيش الوطني» ومسؤولين فيما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة والممولة من الإدارة التركية، خلص إلى ضرورة احترام المعارضة المسلحة والسياسية لقرارات وخيارات أنقرة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها القومي ولتحسين اقتصادها، وتخفيف الضغط الناجم داخلياً عن اللاجئين السوريين لدى تركيا.

 

وذكرت المصادر أن السلطات التركية ستتخذ مزيداً من العقوبات ضد أي تحركات معادية لها مستقبلاً في المناطق التي تسميها «غصن الزيتون» بعفرين شمال حلب و«درع الفرات» في إعزاز والباب وجرابلس شمال شرق المحافظة، إضافة إلى منطقة «نبع السلام» في رأس العين وتل أبيض شمال وشمال شرق الفرات.

 

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي كان في مناطق النفوذ التركي، من معارضي إعادة العلاقات بين سورية وإدارة أردوغان، فرض رأيه وأجندته على الأخيرة، التي تدرك جيداً مصالحها وكيفية الحفاظ عليها، لذلك لن تشاور هؤلاء وستمضي قدماً في إجراءاتها التي تراها مناسبة وتضمن مصالحها.

 

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في مناطق الاحتلال التركي شمال وشمال شرق سورية أن السلطات التركية واصلت فرض إجراءات عقابية على الميليشيات التي خرج مسلحوها في تظاهرات وألحقت أضراراً في قواعد الاحتلال التركي والمعابر الحدودية والمؤسسات الرسمية التابعة لأنقرة، وذلك بخصم نسبة 20 بالمئة على رواتب و«منح» الميليشيات المالية.

 

وقالت المصادر لـ«الوطن» أن أكثر من 400 مسلح من «الجيش الوطني»، وخاصة ميليشيات ما يسمى «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» و«الجبهة الشامية»، لم يقبضوا «مستحقاتهم» المالية كاملة عن حزيران الماضي بعد تأخيرها لنحو أسبوعين، إذ تبين أن خصومات تتراوح بين 15 و20 بالمئة طالت رواتبهم والمنح المقدمة إليهم بالليرة التركية.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   