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الأنباء الكويتية: قال مصدر نيابي بيروتي لـ «الأنباء»: «كل المعطيات السياسية تشير إلى ان إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم ينضج بعد لاعتبارات داخلية وخارجية، ويتطلب خطوات عدة من الكتل النيابية والقوى السياسية المعنية بالانتخاب، وفي طليعتها الاتفاق على الحوار والتشاور، وسحب ترشيح الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، بالإضافة إلى ترقب ما يحصل في الجنوب من عدوان إسرائيلي وارتباطه بوقف إطلاق النار في غزة».

وأشار المصدر النيابي «إلى أن الملف الرئاسي يدور حاليا في حلقة مفرغة لجلاء الصورة داخليا وخارجيا. وما يحصل على الساحة اللبنانية هو عرض عضلات وتبادل للاتهامات بين القوى السياسيــة المتخاصمــة، بالتعطيــــل والتأخيــــر والتسويف لمكاسب سياسية وشخصية والمتضرر هو الوطن والمواطن».