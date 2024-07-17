عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تموز 2024

الأخبار: العسكر لنتنياهو: هذا كلّ ما لدينا
نصرالله: طوفان الأقصى أضعف الفتنة السنية - الشيعية
هل يمكن لصفقة أن تسقط الحقّ العام؟ الاعتماد المصرفي: تسوية تعفي خليفة من الملاحقة
الديار: نتنياهو يتجاوز خطوط بايدن الحمراء ويراهن على ترامب
حزب الله يستعد لأشهر اضافية من المساندة
الرئاسة اللبنانية في مهب الوقت الضائع
اللواء: ضربات الانهاك تتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.. ومسار المواجهة يتوضَّح اليوم
القطار الرئاسي يخرج عن السكة.. وباسيل يتحفَّز لإشتباك جديد مع الحكومة
النهار: الجنوب في عاشوراء: الدمار"الغزّاوي" يجتاح البلدات
الجمهورية: مجلس الوزراء غدًا لتلاميذ الحربية
سلسلة رتب ورواتب... هل يعيد التاريخ نفسه؟
البناء: رويترز في استطلاع رأي: المنافسة حرجة بين بايدن وترامب بفارق نقطتين فقط / الاحتلال ينتقم لفشله بالمزيد من المجازر و100 صاروخ تخترق القبة الحديدية / نصرالله: أغلقت أبواب الفتنة المذهبية بفعل طوفان الأقصى ودور جبهة الإسناد /
l'orient le jour: Le gaz offshore, autre enjeu de la guerre entre Israël et le Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية:الجيش الإسرائيلي «واثق بشكل متزايد» من مقتل الضيف
القوات تستعد لـ«إنهاء الحرب» في غزة
الأنباء الكويتية: قادة «الحزب»: المواجهة مع لبنان مختلفة ولدينا بنك أهداف وكثافة نيران
مصادر نيابية فاعلة: لا حرب موسعة على لبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي لم ينضج لاعتبارات داخلية وخارجية
الوطن السورية: أنقرة تضيّق الخناق على مناوئيها ومعارضي إعادة العلاقات مع دمشق في مناطق سيطرتها … الجيش يتصدى لهجوم إرهابي بالمسيّرات ويواصل ملاحقة مسلحي ريف إدلب