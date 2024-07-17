عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تموز 2024

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الأخبار: العسكر لنتنياهو: هذا كلّ ما لدينا

نصرالله: طوفان الأقصى أضعف الفتنة السنية - الشيعية

هل يمكن لصفقة أن تسقط الحقّ العام؟ الاعتماد المصرفي: تسوية تعفي خليفة من الملاحقة





الديار: نتنياهو يتجاوز خطوط بايدن الحمراء ويراهن على ترامب

حزب الله يستعد لأشهر اضافية من المساندة

الرئاسة اللبنانية في مهب الوقت الضائع

اللواء: ضربات الانهاك تتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.. ومسار المواجهة يتوضَّح اليوم

القطار الرئاسي يخرج عن السكة.. وباسيل يتحفَّز لإشتباك جديد مع الحكومة

النهار: الجنوب في عاشوراء: الدمار"الغزّاوي" يجتاح البلدات

الجمهورية: مجلس الوزراء غدًا لتلاميذ الحربية

سلسلة رتب ورواتب... هل يعيد التاريخ نفسه؟



البناء: رويترز في استطلاع رأي: المنافسة حرجة بين بايدن وترامب بفارق نقطتين فقط / الاحتلال ينتقم لفشله بالمزيد من المجازر و100 صاروخ تخترق القبة الحديدية / نصرالله: أغلقت أبواب الفتنة المذهبية بفعل طوفان الأقصى ودور جبهة الإسناد /



l'orient le jour: Le gaz offshore, autre enjeu de la guerre entre Israël et le Hezbollah

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية:الجيش الإسرائيلي «واثق بشكل متزايد» من مقتل الضيف

القوات تستعد لـ«إنهاء الحرب» في غزة

الأنباء الكويتية: قادة «الحزب»: المواجهة مع لبنان مختلفة ولدينا بنك أهداف وكثافة نيران

مصادر نيابية فاعلة: لا حرب موسعة على لبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي لم ينضج لاعتبارات داخلية وخارجية



الوطن السورية: أنقرة تضيّق الخناق على مناوئيها ومعارضي إعادة العلاقات مع دمشق في مناطق سيطرتها … الجيش يتصدى لهجوم إرهابي بالمسيّرات ويواصل ملاحقة مسلحي ريف إدلب