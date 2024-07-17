أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علق مصدر مالي دولي شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي على خطة حكومة الرئيس حسان دياب أن الأرقام التي كشفتها تقارير شركة التدقيق المالي الجنائي “الفاريس اند مارشال” أكدت ما كانت حكومة دياب قد وصفتها بـ الثقب الأسود في حسابات مصرف لبنان والبالغة 60 مليار دولار والتي استنفر نواب من مختلف الكتل النيابية وخاطبوا صندوق النقد الدولي لعدم الأخذ بها بعد رفض مصرف لبنان لأرقام خطة النهوض لحكومة دياب، وضاعت المفاوضات وفرصة الخطة على لبنان واللبنانيين.



كواليس

قالت جهات أوروبية إن إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق إزالة أسماء حركات المقاومة الفلسطينية عن لوائح الإرهاب هي اعتراض السلطة الفلسطينية وليس الاعتراض الأميركي والإسرائيلي وإن الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين اكتشفت أن مواقف السلطة الفلسطينية من المقاومة أشد عدائيّة من المواقف الإسرائيلية وأن هذه الدول تلقت طلبات بإصدار مواقف تساوي في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في غزة بين الاحتلال والمقاومة.

اللواء: أسرار

لغز

حسب مصدر دبلوماسي فإن التكتلات المسيحية في مجلس النواب تشكل عقبة كأداء أمام مرشح «الثنائي» إذا لم تحصل انعطافة عربية تفتح له الطريق.



غمز

يُنقل عن قطب وزاري أنه آثر الابتعاد عن الصورة، بعدما لمس كم كانت رهاناته على دور في معالجة المسائل النقدية والمالية في غير محلها.



همس

أعاد اختلاط المشهد الانتخابي الأميركي فرض البحث عن توجهات مدروسة للجاليات العربية لدى التوجُّه الى صناديق الاقتراع..