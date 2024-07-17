المقاصد لا ترحّب ببهاء

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الأخبار: علم وخبر-

رفض رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو أي تعاون مع رجل الأعمال بهاء الحريري، رغم سوء العلاقة بين سنو والرئيس سعد الحريري. وعُلم أن سنو رفض عرضاً من الحريري عبر وسطاء بتقديم دعم مالي للجمعية، على أن يكون له ممثّلون في مجلس الأمناء.

وكان الحريري أوفد أخيراً مدير مكتبه رياض الشيخة المقرّب من دار الفتوى، للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في بيروت، علماً أن فريق عمل الحريري يعمد إلى التواصل مع بعض مشايخ العاصمة من أجل تحضير أرضية شعبية خاصة به، عارضاً عليهم مساعدات عينية واجتماعية.