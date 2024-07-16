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ثلاثة محاور يمكن ان تجمع اللبنانيين

16
JULY
2024
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في زمن المحاور المتضاربة على المستوى الإقليمي والدولي، ثلاثة محاور يمكن ان تجمع اللبنانيين على ارض لبنان، بعيداً من اي تدخل خارجي:
المحور الاول، سيادة الدولة، انطلاقاً من اجماع لبناني، يضمُّ مختلف المكونات الطائفية والمذهبية والقوى السياسية، يقوم على التزام سقف الدولة بمؤسساتها المختلفة، السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، مع الاستفادة من عناصر القوة المتاحة للبنان، والتي برز دورها في الأشهر الاخيرة اكثر من اي يوم مضى، من خلال اعتماد استراتيجية دفاعية طال انتظارها.
المحور الثاني، الميثاق الوطني، ومدخله الحالي، الاستحقاق الرئاسي، حيث بات من الواضح للجميع، أن منطق الفرض لن يمر، تماماً كما لن يقبل أي طعن بأي جهة. ان انتخاب الرئيس الجديد للبنان، قبل حرب غزة كما بعدها، لا يمكن ان يتم الا بناء على توافق المكونات اللبنانية، والا الانتخاب، مع الاخذ في الاعتبار موقف المكون الذي ينتمي اليه شخص رئيس الدولة في لبنان، اسوة باحترام مواقف المكونات التي تنبثق منها سائر الرئاسات.
اما المحور الثالث، الذي يظن البعض أن اولويته تتضاءل بمرور الزمن، او ان الناس تنسى، فهو ملف محاربة الفساد. ومحاربة الفساد لا تدخل في اطار الشعر، كما نوه النائب جبران باسيل اليوم، بل باتت مقرونة بملفات وتحقيقات محلية وخارجية معروفة، بعناوين فرعية تدور جميعها حول عنوان أمّ هو التدقيق الجنائي الذي شكل معركة قادها الرئيس العماد ميشال عون على مدى سنوات. واليوم، وجه تكتل لبنان القوي سؤالاً الى الحكومة حول منع القضاء من التحرك في هذا الطار، ممهلاً اياها وقتاً محدداً قبل الانتقال الى شكل آخر من التحرك، فالقضية قضيتنا، واذا تمكن البعض بالاعتداء من سحب الملف من يد القاضية غادة عون، فسحبه من يد التيار الوطني الحر مستحيل، كما أكد رئيس التيار

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