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شو الوضع؟ في ظلّ الجمود حركةٌ رئاسية خفيفة وباسيل يجدِّد رفع "التيار" قضية أموال اللبنانيين المنهوبة!

16
JULY
2024
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في لبنان شبه جمود يخيِّم على كل شيء. في الجنوب ترقّب على مرمى أيام من زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة وإلقائه خطاباً في الكونغرس. وفي الملف الرئاسي حيث يقبِض الشغور على الموقع الأول للجمهورية، حركة بطيئة وسط الألغام المعروفة، في ظل إصرار قوى المعارضة على استكمال جولاتها على الرغم من الأجوبة التقليدية.

وسط هذا الجمود والتشوّش المشوبِ بالحذَر، أكد تكتل "لبنان القوي" ورئيسه النائب جبران باسيل، الإصرار المُجسد عملياً، على ملاحقة قضية أموال اللبنانيين المنهوبة بكل الوسائل الممكنة، من مساءلة حكومة تصريف الأعمال، وصولاً إلى الملاحقة أمام المحاكم الأوروبية، في ضوء ما كشفَه تقرير ألفاريس إند مارسال ونتائج التدقيق الجنائي بما في ذلك فضيحة "أوبتيموم".
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع "التكتل"، شدد باسيل على متابعة ملف أوبتيموم مشيراً الى ان هذه قضية حق لا ننساها ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس عون كان وراء التدقيق الجنائي، ومعتبراً أن التقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة. وأكد باسيل ان ملفات الفساد التي أدت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا ان نعيش في دولة يعشش فيها الفساد ومبدأ عدم العقاب لافتاً إلى أن استعادة اموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً.
باسيل لم ينس تسليط الضوء على الإعتداء من قبل السلطات الحكومية والقضائية على القاضية غادة عون، فأشار إلى أن ذلك هو لسحب الملف منها متوجهاً لمن يعتدي عليها بالقول: "إن كنتم قادرون على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".
وكشف باسيل أن التكتل وقع سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه ١٠ أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال، مشيراً إلى أن عدم الجواب سيؤدي إلى أن يتوجه "التكتل" إلى دول أوروبية لملاحقة الملف أمام محاكمها. وختم بالتأكيد أن "التكتل" و"التيار" سيلاحقان قضية الأموال المنهوبة قائلاً "هذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية".

ومن جهته أوضح عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن الفاريس ومارسال وضعت تقريراً تمهيدياً أظهر تمنع مصرف لبنان عمداً عن تسليم مستندات لا بل أزال بعضها، لافتاً إلى أن لتحقيقات لم تتوصل بعد لكشف كيف اختفت ال٨ مليار دولار. وقال إن ألفاريز ومارسال وصلت الى عمليتين فقط لشركة اوبتيموم وفي تقرير لاحق مع شركة كرول تظهر رقماً رهيباً وهناك أرباح تحققت بنسبة ١٠٠ و٢٠٠ في المئة. وأكد عقل أن مبلغ ال٨ مليار دولار لا يزال محجوباً عن التحقيقات وأن ميقاتي أرسل كتباً مخالفة للقانون الى الضابطة العدلية لعدم التعاون مع القاضية غادة عون.

رئاسياً، وعشية لقائهم نواب الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير الجمعة، اجتمع النواب في قوى المعارضة غسان حاصباني، والياس حنكش، وميشال الدويهي وبلال الحشيمي بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، مع وفد "التكتل الوطني المستقل" ضم النائبين طوني فرنجيه وفريد هيكل الخازن، وذلك في إطار متابعة المبادرة التي طرحها نواب قوى المعارضة.
وعلى خط المواقف، تواصل السجال بين القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري. فقد توجهت الدائرة الإعلامية في "القوات" في بيان إلى بري بالقول: "ألا يجوز التوافق على مرشح أو أكثر من دون طاولة حوار رسمية؟ دولة الرئيس، التجارب السابقة كلّها وحتى الحاضرة منها تؤكد أنّ التوافقات الفعليّة في الاستحقاقات كلّها حصلت بتقاطعات بعيدة من الأضواء، فلماذا هذا الاصرار على طاولة حوار رسمية وهي غير دستورية أصلاً وأساساً".

وعلى خط التطورات الميدانية، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية على طريق النبطية -الخردلي، عند مفترق الزفاتة - بلدة ارنون. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف ديرميماس والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف المتصلة بنهر الليطاني.

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