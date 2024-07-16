محضر ضبط بحق أحد المسابح .. والسبب؟

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نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق احد المسابح في منطقة صور، وذلك بعد صدور نتيجة عينة المياه من حوض السباحة والتي اتت غير مطابقة لجهة وجود بكتيريا pseudomonas aeruginosa وtotal coliform وطلب على اثرها من الزبائن اخلاء المسبح وأعيد رسم الدخول اليهم، على أن يبقى المسبح مغلقاً لحين استكمال اعمال الصيانة وإعادة فحص المياه. كما تم في منطقة جزين التعهد من احد المسابح بتعديل نسبة الكلور الى الحد المسموح به، ليصار بعدها الى سحب عينة للتثبت من التزام المعايير الصحية المطلوبة، اما باقي العينات فأتت مطابقة للمواصفات وتم تبليغ اصحابها بالنتائج. وتأتي متابعة فرق مصلحة الاقتصاد التزام الشروط والمعايير الصحية في المسابح، في اطار حملتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لا سيما مع انطلاق موسم الصيف والسياحة في المناطق اللبنانية كافة.





