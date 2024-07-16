صحة وزير المالية تدفعه للاستقالة... والوزارة "توضح"!

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان الاتي:

"أثار الخبر غير الصحيح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن إستقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ضجة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للاستيضاح وتبيان الحقيقة.

ان المكتب الإعلامي يطمئن جميع المهتمين، أن الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا، وهو في صحة جيدة وليس في وارد الاستقالة في هذا الظرف الذي ينهمك فيه ومديريات الوزارة ومصالحها باعداد لإعداد موازنة 2025 حيث الالتزام بتقديمها في موعدها الدستوري".