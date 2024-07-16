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رعد: سنردّ الصاع بألف صاع!

16
JULY
2024
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، "انّ الجيش الإسرائيلي الذي يتهددنا ويتوعدنا بحرب واسعة في لبنان هو أعجز من أنّ يشنّها لأنّ جيشه قد أُنهِك، وما يفعله في غزة لا يستطيع أن يفعله في لبنان لأننا سنردّ له الصاع بألف صاع وهو يعرف ذلك".

وقال، خلال المجلس العاشورائي في بلدة السكسكية: "الجيش الإسرائيلي في مأزق ويُحاول أن يهدد بتوسعة الحرب من أجل أن يهزمنا نفسياً لكن المقاومين في كلّ يوم يلحقون به الأذى وأعموا بصره وصمّوا آذانه ويتحرك الآن في ساحة لا يعرف ماذا يفعل بمواقعه ومقرّات قيادته".

واضاف رعد، "نحن نعرف نقاط قوة الجيش الإسرائيلي ونقاط ضعفه وهو يعرف أننا نعرف نقاط ضعفه لذلك يتحاشى أن يستفزنا من أجل أن ننال الآن من نقاط ضعفه".

وتابع، "على الجيش الإسرائيلي أن يكفّ شرّه عن لبنان وعن غزة، ونحن جاهزون لوقف إطلاق النار في جبهة لبنان في حال تمّ وقف العدوان على غزة وهذا الأمر سيرضخ له الجيش الإسرائيلي".

وأردف، "لا يتوقّعن أحد أن المزيد من قتل الأطفال والنساء غزة يُحقق للجيش الإسرائيلي إنتصاراً في غزة بل يزيد بشاعة في صورته أمام العالم وسيُعجّل في تقصير عمر الكيان الصهيوني من خلال هذه الجرائم والمجازر"، لافتا إلى "أنّ الجليل الأعلى الذي أُفرِغ من المستوطنين نتيجة ضغط المقاومة وكلّ شبكات التجسس والرؤية لدى الجيش الإسرائيلي دُمرت بأكملها إلى جانب 150 ألف نازح، وبالأمس كشفوا عن 46 ألف مؤسسة وشركة تجارية أُقفلت وأعلنت إفلاسها وفرّت من شمال فلسطين المحتلة".

وختم رعد: "النّصر سيكون واضحاً لأن فشل الجيش الإسرائيلي سيكون ذريعاً وكبيراً".

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