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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

16
JULY
2024
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توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. 
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  
طقس صيفي حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.
 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين  24 و 32، طرابلس بين 23 و  31، وفي زحلة بين  18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورطوبة مرتفعة على الساحل وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة والتي هي فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال ، كما تبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة بخاصة على السواحل الشمالية ، بينما تنخفض الحرارة على الجبال وفي الداخل بشكل طفيف انما تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية بخاصة الشواطئ الشمالية.
-الحرارة  على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة. 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 80%.
-حال البحر:   مائج اجمالا بخاصة شمال البلاد مع ارتفاع الموج بحدود المتر، حرارة سطح الماء: 29 درجة 
-الضغط الجوي:  755  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5،39
-ساعة غروب الشمس:  19،49

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