living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتعاش في رخص البناء الجديدة؟

16
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حتى نهاية حزيران من السنة الجارية، بلغ عدد الأمتار الجديدة المرخّصة للبناء في لبنان نحو 1,589,175 متراً مربّعاً. ورغم الحرب على الحدود الجنوبية، فإن هذا الرقم يُمثّل ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ما يعني أنه على الأقل، بدأت حركة الإنشاءات تستعدّ لنشاط مقبل قد يكون بعد نهاية الحرب. واللافت أن هذا النشاط لا يتعلق بإعادة الإعمار، بل هو نشاط مرتبط بإنشاءات جديدة ينوي تجّار البناء القيام بها، ولا سيما أن حركة الرخص الجديدة ارتفعت في المحافظات الجنوبية. ففي الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ازداد عدد الأمتار المرخّصة إلى 677 ألف متر مربع مقارنة مع 627 ألف متر مربع في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 8%.هناك عوامل عدّة أدّت إلى ارتفاع حجم الرخص، منها الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية. صحيح أن الوضع الاقتصادي لا يزال سيئاً في لبنان، إلا أنه شهد استقراراً معيناً، وهذا الاستقرار أبعد حالة انعدام اليقين التي كانت سائدة منذ بداية الأزمة، بحيث عاد جزء من اللبنانيين لاستثمار أموالهم في أصول «آمنة» نسبياً، مثل العقارات والأبنية، بدلاً من الاحتفاظ بها على شكل نقود بسبب انعدام اليقين حول المستقبل. من ناحية أخرى، مع غياب القطاع المصرفي في لبنان، يرى جزء من المغتربين اللبنانيين في القطاع العقاري ملاذاً آمناً لأموالهم وبديلاً عن إيداعها في المصارف.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   