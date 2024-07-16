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«الأغذية العالمي» يعلق مساعداته عن قرابة 17 ألف أسرة سورية لاجئة في الأردن... وإخلاء كفرحزير في الكورة من النازحين السوريين

16
JULY
2024
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الوطن السورية: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، تعليق مساعداته بشكل فعلي عن قرابة 17 ألف أسرة من اللاجئين السوريين في الأردن، نظراً لعجز التمويل الذي يواجهه البرنامج، ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن البرنامج قوله أمس، إنه أجرى تحويلات نقدية كمساعدات للاجئين في الأردن، بواقع 8.6 ملايين دولار أميركي خلال حزيران الماضي، في ظل عجز تمويل لمتطلبات البرنامج وصل إلى 105 ملايين دولار.

 

وأضاف البرنامج: إنه بسبب عجز التمويل جرى تعليق المساعدات عن 16650 أسرة من اللاجئين السوريين في الأردن، إضافة إلى مواصلته تخفيض مساعداته للاجئين الآخرين في الأردن من الفئات الضعيفة في المخيمات إلى 15 ديناراً شهرياً (21 دولاراً أميركياً).

 

وأشارت القناة إلى أنه رغم محدودية الأموال المتاحة، يعطي البرنامج الأولوية لمساعدة 310 آلاف لاجئ سوري في المخيمات والمجتمعات المحلية، بمستويات مساعدة منخفضة.

 

وأشارت القناة إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، وزع برنامج الأغذية العالمي «بسكويت التمر» على نحو 25 ألف طالب في المخيمات في حزيران الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف أنشطة التغذية المدرسية مؤقتاً خلال العطلة الصيفية من حزيران الماضي حتى آب المقبل.

 

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري أفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أولوية، محذراً في الوقت نفسه من تراجع الدعم للدول المضيفة للاجئين، ويستضيف الأردن حسب تصريحات حكومية، أكثر من مليون و300 ألف سوري، بينهم 634 ألفاً و728 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية، إضافة إلى 706 آلاف و100 لاجئ مسجل لدى المفوضية من جميع الجنسيات، عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

 

من جهة ثانية قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في شمال لبنان، بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريين الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة بوجوب إخلاء أماكن سكنهم، لعدم استحواذهم على الوثائق القانونية المناسبة.

الوطن السورية
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