living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 تموز 2024

16
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر متابعة للمساعي الروسية والإيرانية والعراقية لترتيبات المصالحة السورية التركية إنها لم تلمس أي إشارات سلبية في الموقف السوري من الترتيبات الجارية لعقد لقاءات تترجم هذه المساعي، وإن المواقف والتوضيحات السورية حول ضرورة توافر أسس صلبة للمصالحة تقوم على معالجة مستقبل انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية تأكيداً على الحرص الإيجابي الذي بات معلوماً لدى الجانب التركي ويلقى موافقته المبدئية، والنقاش يدور حول التفاصيل.


كواليس

يقول إعلامي متخصص بالشؤون الأمنية الأميركية إن مناقشة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زاوية المنفعة والضرر تقول إن المستفيد الوحيد من هذه المحاولة هو ترامب نفسه وقد كسب عطفاً استثنائياً مقابل شيطنة غير عادية لخصمه بينما مناقشة العملية تقنياً تؤكد أن المحاولة حقيقيّة ومتقنة وكانت مصمّمة لقتل ترامب وكادت تنجح بفارق سنتيمترات قليلة تفصل صدغ ترامب عن إذنه وأن اهتزاز رأس ترامب أثناء التحدّث لمؤيديه تسبب بنجاته، ما يجعل العملية مدبّرة من جهة أرادت التخلص منه ربما لإفشال الانتخابات ودفع أميركا نحو حرب أهليّة لاستحالة توقع أن يؤدي اغتياله إلى فوز الرئيس جو بايدن وأن الحظ لعب دوراً في نجاته وتجنيب بايدن مسؤولية قتله ودفع أميركا نحو مواجهة دمويّة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
قال مسؤول مالي بارز إن ما يجري تداوله حول إضافات على رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد،غير ممكن خارج موازنة العام 2025..

 

همس
تراجعت احتمالات التسوية حول صفقة التبادل أقلُّه إلى الشهر المقبل، إذا حدث أن مارست الولايات المتحدة ضغطاً فعلياً على نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   