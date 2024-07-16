أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة للمساعي الروسية والإيرانية والعراقية لترتيبات المصالحة السورية التركية إنها لم تلمس أي إشارات سلبية في الموقف السوري من الترتيبات الجارية لعقد لقاءات تترجم هذه المساعي، وإن المواقف والتوضيحات السورية حول ضرورة توافر أسس صلبة للمصالحة تقوم على معالجة مستقبل انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية تأكيداً على الحرص الإيجابي الذي بات معلوماً لدى الجانب التركي ويلقى موافقته المبدئية، والنقاش يدور حول التفاصيل.



كواليس



يقول إعلامي متخصص بالشؤون الأمنية الأميركية إن مناقشة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زاوية المنفعة والضرر تقول إن المستفيد الوحيد من هذه المحاولة هو ترامب نفسه وقد كسب عطفاً استثنائياً مقابل شيطنة غير عادية لخصمه بينما مناقشة العملية تقنياً تؤكد أن المحاولة حقيقيّة ومتقنة وكانت مصمّمة لقتل ترامب وكادت تنجح بفارق سنتيمترات قليلة تفصل صدغ ترامب عن إذنه وأن اهتزاز رأس ترامب أثناء التحدّث لمؤيديه تسبب بنجاته، ما يجعل العملية مدبّرة من جهة أرادت التخلص منه ربما لإفشال الانتخابات ودفع أميركا نحو حرب أهليّة لاستحالة توقع أن يؤدي اغتياله إلى فوز الرئيس جو بايدن وأن الحظ لعب دوراً في نجاته وتجنيب بايدن مسؤولية قتله ودفع أميركا نحو مواجهة دمويّة.

اللواء: أسرار

لغز

قال مسؤول مالي بارز إن ما يجري تداوله حول إضافات على رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد،غير ممكن خارج موازنة العام 2025..

همس

تراجعت احتمالات التسوية حول صفقة التبادل أقلُّه إلى الشهر المقبل، إذا حدث أن مارست الولايات المتحدة ضغطاً فعلياً على نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن.