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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 تموز 2024

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الأخبار: المفاوضات رهن الردّ الإسرائيلي: أيام حاسمة

المُسيّرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة: «شاهد 101» والمدفع «الخاص» يثيران قلق العدو

 

 

 


الديار: السفارات تجدّد حملة الضغوط... وترفع سقف التحذيرات من الحرب !
لبنان يبتعد عن «اللائحة الرماديّة»... وتسوية «الحربيّة» الى التنفيذ؟

 

 

 

 

اللواء: مخاوف دولية متصاعدة من غدر نتنياهو.. ونصر الله يحذِّر من إيقاظ الفتنة
مجلس الوزراء الخميس لتطويع ضباط.. والمودعون يعترضون على مشروع أبي خليل لتبديد الودائع

 

 

 


البناء: ترامب يضع ترشيح الجمهوريين في جيبه ويختار نائبه… وبايدن في حال تراجع / فورين افيرز: جيش الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً وحماس لم ولن تّهزم وهي تنتصر… / نصرالله: حزب الله وحركة أمل يقاتلان سوياً والدماء تمتزج ببعضها ولا مكان للفتن

 

 

 

 


النهار: استبعاد الحرب والتسوية يمدّد الاستنزاف والاغتيالات

 

 

 

 

الجمهورية: تحذير غربي من تدحرج التوترات
14 ألف وافد يوميًا

 

 

 


l'orient le jour: « Depuis samedi, Trump est devenu une icône aux États-Unis »

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب ينتزع تفويض الجمهوريين... ويختار فانس نائبا له
مع انطلاق مؤتمرهم العام في ميلووكي

 

 

 

الأنباء الكويتية: هل يخرج لبنان من الانتظار والمراوحة بفصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن حرب غزة؟
معلومات لـ«الأنباء»: بارولين عرض لائحة مرشحين رئاسيين خُماسية على الأقطاب المسيحيين

 

 

 

الوطن السورية: نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها … الرئيس الأسد: لسنا ضد أي لقاء لكن المهم مضمونه وما يمكن أن يصدر عنه من نتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية وتركيا

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