عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 تموز 2024

الأخبار: المفاوضات رهن الردّ الإسرائيلي: أيام حاسمة
المُسيّرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة: «شاهد 101» والمدفع «الخاص» يثيران قلق العدو
الديار: السفارات تجدّد حملة الضغوط... وترفع سقف التحذيرات من الحرب !
لبنان يبتعد عن «اللائحة الرماديّة»... وتسوية «الحربيّة» الى التنفيذ؟
اللواء: مخاوف دولية متصاعدة من غدر نتنياهو.. ونصر الله يحذِّر من إيقاظ الفتنة
مجلس الوزراء الخميس لتطويع ضباط.. والمودعون يعترضون على مشروع أبي خليل لتبديد الودائع
البناء: ترامب يضع ترشيح الجمهوريين في جيبه ويختار نائبه… وبايدن في حال تراجع / فورين افيرز: جيش الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً وحماس لم ولن تّهزم وهي تنتصر… / نصرالله: حزب الله وحركة أمل يقاتلان سوياً والدماء تمتزج ببعضها ولا مكان للفتن
النهار: استبعاد الحرب والتسوية يمدّد الاستنزاف والاغتيالات
الجمهورية: تحذير غربي من تدحرج التوترات
14 ألف وافد يوميًا
l'orient le jour: « Depuis samedi, Trump est devenu une icône aux États-Unis »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب ينتزع تفويض الجمهوريين... ويختار فانس نائبا له
مع انطلاق مؤتمرهم العام في ميلووكي
الأنباء الكويتية: هل يخرج لبنان من الانتظار والمراوحة بفصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن حرب غزة؟
معلومات لـ«الأنباء»: بارولين عرض لائحة مرشحين رئاسيين خُماسية على الأقطاب المسيحيين
الوطن السورية: نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها … الرئيس الأسد: لسنا ضد أي لقاء لكن المهم مضمونه وما يمكن أن يصدر عنه من نتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية وتركيا