عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 تموز 2024

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الأخبار: المفاوضات رهن الردّ الإسرائيلي: أيام حاسمة

المُسيّرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة: «شاهد 101» والمدفع «الخاص» يثيران قلق العدو



الديار: السفارات تجدّد حملة الضغوط... وترفع سقف التحذيرات من الحرب !

لبنان يبتعد عن «اللائحة الرماديّة»... وتسوية «الحربيّة» الى التنفيذ؟

اللواء: مخاوف دولية متصاعدة من غدر نتنياهو.. ونصر الله يحذِّر من إيقاظ الفتنة

مجلس الوزراء الخميس لتطويع ضباط.. والمودعون يعترضون على مشروع أبي خليل لتبديد الودائع



البناء: ترامب يضع ترشيح الجمهوريين في جيبه ويختار نائبه… وبايدن في حال تراجع / فورين افيرز: جيش الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً وحماس لم ولن تّهزم وهي تنتصر… / نصرالله: حزب الله وحركة أمل يقاتلان سوياً والدماء تمتزج ببعضها ولا مكان للفتن



النهار: استبعاد الحرب والتسوية يمدّد الاستنزاف والاغتيالات

الجمهورية: تحذير غربي من تدحرج التوترات

14 ألف وافد يوميًا



l'orient le jour: « Depuis samedi, Trump est devenu une icône aux États-Unis »



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ترمب ينتزع تفويض الجمهوريين... ويختار فانس نائبا له

مع انطلاق مؤتمرهم العام في ميلووكي

الأنباء الكويتية: هل يخرج لبنان من الانتظار والمراوحة بفصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن حرب غزة؟

معلومات لـ«الأنباء»: بارولين عرض لائحة مرشحين رئاسيين خُماسية على الأقطاب المسيحيين

الوطن السورية: نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها … الرئيس الأسد: لسنا ضد أي لقاء لكن المهم مضمونه وما يمكن أن يصدر عنه من نتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية وتركيا