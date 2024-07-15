السيد نصر الله: من يتحمل مسؤولية إطلاق النار ‏يسلم لمخابرات ‏الجيش وللقضاء

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‏ المقطع السياسي من كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في احياء ليالي عاشوراء ‏‏15/7/2024‏ :

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"قبل يومين، ثلاثة أيام، حصل حادث مؤسف هنا في حي ماضي. طبعاً ‏الحادث، الإشكال ليس بين حركة أمل ‏وحزب الله، اشكال على الحاجز طبعاً اخوان بالحركة الذين يقيمون ‏عادة خيمة العزاء في حي ماضي حصل ‏إشكال معين مع بعض الناس، واخونا مسؤول الشعبة الاخ المجاهد ‏العزيز والحبيب سمير عيد قباني هو ‏معروف، يعني أخ ودود ومحب، علاقته مع الكل جيدة، يعني مع شباب ‏حزب الله، شباب حركة أمل، الناس ‏في الحي. اخونا كالعادة كان يتصدى من أجل أن يساعد بمعالجة المشكل، ‏حصل إطلاق نار وأصيب ثم ‏استشهد. طبعاً هو شهيد أداء الواجب، شهيد منع الفتنة، شهيد التأكيد على ‏وحدة الصف، شهيد القيام بالمسؤولية ‏لمن يسأل عن شهادته.‏



‏ قبل ان أقدم العزاء، أحب ان أؤكد على نقطة، انه عادة هذا النوع من الحوادث كان يحصل وان كان نادرا ‏‏جداً. انا اتذكر مثلا من سنة التسعين او اثنين وتسعين من التسعين الى الان نحن بالألفين واربعة وعشرين، ‏‏يعني الحوادث المشابهة يمكن محدودة العدد، على أصابع اليد الواحدة. خلال أكثر من ثلاثين سنة يمكن حصل ‏عدد من ‏الحوادث من هذا النوع. طبعاً نحن والاخوة في حركة امل "متبانين ومتفاهمين" على قواعد عندما ‏يحصل إشكال ‏من هذا النوع، وحصل هذا سابقاً، والتزمنا الجهتان بهذه القواعد، ان التحقيق بالحادث يكون ‏مسؤولية الجيش ‏اللبناني، مخابرات الجيش. كل واحد ما يمتلك من معلومات، معطيات، شهود، مخابرات ‏الجيش هي التي ‏تقوم بالتحقيق ونحتكم للقضاء الرسمي، القضاء اللبناني، ومن يتحمل مسؤولية إطلاق النار ‏يسلم لمخابرات ‏الجيش وللقضاء، وبعدها تأخذ الأمور مسارها الطبيعي، ونتعاون بشكل طبيعي حسب حجم ‏الحادث يصدر ‏بيان مشترك، نعزي بعضنا، هذه هي الآلية المعتمدة لمعالجة اي اشكال من هذا النوع لأنه ‏يكون اشكالا ‏محدودا وليس له خلفية سياسية وابعاد، وقطعاً للطريق على أي فتنة. طبعاً هنا انا اريد ان اشيد ‏بعائلة الشهيد ‏الاخ سمير، وأعزي هذه العائلة الشريفة فرداً فرداً، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في ‏الشهداء. هذا الاخ ‏العزيز والكريم والمحب والمسؤول والمجاهد والمضحي بحق.

ايضاً يجب ان اشيد ‏بانضباطية الاخوة ‏ووعيهم وبصيرتهم، خصوصاً شباب حي ماضي وشباب القطاع الذين تصرفوا في تلك ‏الليلة وفي اليوم الذي ‏تلاها بكامل المسؤولية دون انفعال، مع العلم أنه كما تعلمون عادة بعض وسائل الإعلام، ‏بعض مواقع التواصل ‏تدخل على الخط فوراً وتحاول التجييش للفتنة. الموضوع هذه هي حدوده، نحن ‏واخواننا في حركة امل، طبعاً ‏في تلك الليلة كان هناك تواصل طوال الليل وطوال النهار، وتم معالجة ‏الموضوع، والآن التحقيق عند مخابرات ‏الجيش، والذي يتبين انه مطلق النار سيتم تسليمه الى مخابرات ‏الجيش، ويأخذ الأمر مساره الطبيعي. ‏

ما اريد ان اؤكد عليه هو عدم السماح، لأنه انا شاهدت على مواقع التواصل، بعض وسائل الإعلام، حاولوا ‏‏تضخيم الحادث، حاولوا ان يثيروا الفتنة ويحرضوا عند الاخوة في الطرفين، هذا لا يجوز الإصغاء له على ‏‏الإطلاق، واصلاً لا يجب ان نتجاوب مع هذه الكلمات وهذه الدعوات، بل اقول لكم لأنه موجود لدينا ‏في ‏الأحاديث او الروايات او في كتب التاريخ، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.

فكل من يريد ان يوقظ الفتنة العنوه ‏‏وليس فقط قاطعوه، العنوه ايضاً، خصوصا في هذه المرحلة التي نعيش فيها نحن كلنا سويا في مواجهة ‏كبرى، ‏في معركة طوفان الأقصى، تحديات داخلية، تحديات اقليمية. اليوم مثلا إذا شاهدتم بالتلفاز تشييع في ‏كفركلا، ‏نعش ملفوف بالعلم الاصفر ونعش ملفوف بالعلم الاخضر، سويا يشيعون، امل وحزب الله سويا ‏في ‏كفركلا. وأي أحد يحاول اللعب على هذا الموضوع يجب ان نصده بقوة، ان لا نسمح، ان لا نتسامح بهذا ‏‏الموضوع لا بعبارة ولا بهمز ولا بلمز ولا بأي شيء على الإطلاق. مجدداً لعائلة الشهيد الاخ سمير عيد ‏قباني ‏رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، مواساتنا وتعازينا، الله يصبرهم ويثيبهم اجرا وثوابا ان شاء الله، ‏وان ‏يحشر شهيدنا العزيز مع كل هؤلاء الشهداء الاعزاء الذي مضوا في هذا الطريق.‏ "