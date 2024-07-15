بالصور - ورشة عمل لقضاء زحلة في التيار بحضور غسان خوري

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نُظِّمَت ورشة عمل لقضاء زحلة بحضور النائب سليم عون ونائب الرئيس للشؤون الإدارية السيد غسان خوري، ومسؤولي اللجان المركزية وهيئة قضاء زحلة ومنسقي الهيئات المحلية ومسؤولي اللجان في هذه الهيئات وممثلي التيار في البلديات.

وافتتاحاً أكد خوري ضرورة المحافظة على صورة التيار الفاعل الذي يخطط للمستقبل بديناميكية الشباب وشدد على أهمية إنتظام العمل الحزبي والتعاون بين كافة اللجان المركزية وهيئة القضاء والهيئات المحلية ودور كل منها لاستنهاض التيار في القضاء.

كما تحدث مسؤولو اللجان المركزية شارحين كيفية العمل .

بدايةً عرض مسؤول الماكينة الإنتخابية الدكتور سايد يونس ملف الإنتخابات في زحلة وكيفية الإنفتاح والتواصل مع باقي الأفرقاء في المنطقة، وتابع مسؤول ملف البلديات روجيه باسيل متحدثاً عن ملف البلديات والإنتخابات البلدية والإختيارية ووضع القرى والبلدات. ومن جهتها لفتت مسؤولة الموارد البشرية جويس بركات إلى كيفية إدارة الأمور المتعلقة بالمحازبين والمنتسبين وتصحيح اللوائح.

بعد ذلك، كانت هناك جولة مع منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل ميشال أبو نجم الذي أوضح عمل اللجنة في مجالاتها المختلفة وخاصة لجهة وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكداً أن خطاب التيار الوطني الحر متكامل بعناصره كافة، كما شدد على أهمية التعبير عن هذا التكامل في الخطاب.

وتابع مسؤول التثقيف السياسي جان أبو شعيا ، متحدثاً عن الإلتزام والإنتماء الحزبي الذي يعبر عن هوية التياريين لافتا الى أن التنوع تحت راية التيار الوطني الحرّ يشكل مصدر غنى شرط الحفاظ على الثوابت وتوجهات التيار.

وختام هذه الخلوة كان بمداخلة لمستشار الرئيس جبران باسيل الأستاذ انطوان قسطنطين الذي شدد على اهمية دور زحلة الريادي والتاريخي حيث تشكل صلة وصل بين الساحل والجبل، والتي أثبتت أنها مركز إستقطاب فكري وتجاري ونقطة تلاق وتواصل بين كافة المكونات في القضاء.

كما عرض موقف التيار من الملفات المستجدة في لبنان والمنطقة مشدداً على سياسة الإنفتاح على الجميع.