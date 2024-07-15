"المرابطون": لمواجهة مافيا الصهاريج والموتورات الكهربائية من زعران المذاهب والطوائف

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أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

لفت المرابطون أن منذ عشرة أيام أهلنا في العاصمة بيروت، بمذاهبها وطوائفها، يعانون من انقطاع مياه الشفة، عن كافة المنازل ونقاط تعبئة المياه العامة، في موسم الحر هذا، كما يعاني أهلنا من الانقطاع التام للكهرباء، وبالتالي نضع هذه المعاناة الاجتماعية، عند المسؤولين في فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة على الإدارة الرسمية.

يحذر مجلس محافظة بيروت في المرابطون، من بدايات ظهور أمراض معدية، في بعض الأحياء من بيروت، منها الجلدية والاسهال والقيء وجفاف الجسم عند الأطفال.

يدعو المرابطون إلى المواجهة الاجتماعية والصحية، حرصاً من المخلصين الأوادم على بيروت وأهلها، وتجميع وتوحيد الجهود، لمواجهة مافيا الصهاريج والموتورات الكهربائية، المحمية من زعران المذاهب والطوائف الرسميين.