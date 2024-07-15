هغاري: لدى الجيش الاسرائيلي مهمة واضحة في الشمال!

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، أنه "لدينا مهمة واضحة في الشمال وهي إبعاد حزب الله عن السياج الحدودي".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان اليوم، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة عند السّاعة 10:50 من صباح اليوم الإثنين، التّجهيزات التّجسسيّة في موقع ‏الراهب بالصّواريخ الموجّهة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.