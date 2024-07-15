القوات: لا يمكن القفز فوق هذه المغالطات من دون تصويبها

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان التالي:
يواصل محور الممانعة نشر المغالطات في الفضاء السياسي والإعلامي، ولا يمكن القفز فوق هذه المغالطات من دون تصويبها كي لا يعلق أي تفصيل غير صحيح في ذهن أحد من اللبنانيين:
- ثالثا، قال البعض، أمس، أن "التمترس وراء آراء جامدة لا يفيد"، ولكن بربكم من الذي يتمترس وراء آراء جامدة ولا يتحرك قيد أنملة، أليس من رشح الوزير السابق سليمان فرنجية ولم يحد عنه لحظة واحدة منذ سنة نصف حتى الآن، أم الذي رشح النائب ميشال معوض ومن ثم رشّح الوزير السابق جهاد أزعور، ويعبِّر في كل مناسبة عن قبوله الذهاب إلى مرشح ثالث؟
ومن هو الفريق المتمترس وراء آراء جامدة، هل من قدّم ثلاث مقاربات للخروج من المأزق الرئاسي، أم من يصر على مقاربة واحدة غير قابلة للتحقُّق؟
- خامسا، للذين يلمحّون بعلاقة مستجدة مع النائب جبران باسيل نقول لهم ألف مبروك عليكم شرط ان تحافظوا عليه للأبد ان شاء الله.