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ارقام "لافتة" لاعداد الوافدين الى لبنان...!

15
JULY
2024
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كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أن معدل عدد المسافرين الذي يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يومياً هو بحدود 14 ألف وافد، متوقعًا وفي حال بقيت الحركة على ما هي عليه أن يكون موسم صيف 2024 شبيهاً بموسم الصيف الماضي. 

وأكد عبود في بيان، أنه "حتى تاريخ اليوم يصل إلى مطار بيروت بين 85 و90 طائرة يومياً تتعدى نسبة إشغالها الـ96%"، لافتاً إلى أن "الميدل ايست وشركات أخرى تضع رحلات إضافية لإستيعاب الطلب في وجهات عديدة".
 
وإذ كشف عبود أن "الحجوزات في تموز وآب لا تزال في وتيرة تصاعدية، ولاسيما أن هذين الشهرين يشكلان ذروة موسم الصيف"، لفت الى أن "نتائج حزيران الماضي كانت إيجابية حيث تعدى عدد الوافدين خلال هذا الشهر الـ420 ألف وافد"، معتبراً أن "هذا عدد لا يستهان به وهو قريب إلى حد ما من المستويات المسجلة في العام الماضي".

وقال عبود: "في حال نجحت التهدئة في المنطقة، التي يتم الحديث عنها الآن، سيكون موسم الصيف في هذا العام أفضل من العام السابق".

وأضاف: "أكثر الوجهات التي يأتي منها المسافرين إلى لبنان من غير الوجهات الأساسية في الدول الخليجية، مثل دبي والرياض وغيرها والتي تم وضع رحلات إضافية، هي مدريد وباريس ولندن وإلمانيا، حيث يستخدم القادمون من أميركا هذه المطارات للإنتقال الى لبنان".

ولفت إلى أن "السياح العرب يشكلون حوالي 25% من مجموع الوافدين ولا تزال جنسياتهم هي نفسها مقارنة بالعام الماضي، أي أردنيين وعراقيين ومصريين، في حين شهدت فترة عيد الأضحى قدوم بعض الخليجيين ولا سيما الكويتيين"، مشيراً في الوقت نفسه الى ان السياح الأوروبيين ونتيجة أحداث 7 تشرين الأول لا تزال حركتهم معدومة في القدوم إلى لبنان".

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