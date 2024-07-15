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قسطنطين: المبادرة التي اطلقناها تتصل باعادة تكوين السلطة بدءا بانتخاب رئيس!

15
JULY
2024
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اشار مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين الى ان “الحكومة الحالية فوق انها مستقيلة بفترة ولاية رئيس الجمهورية وتحولت الى تصريف اعمال، وكان بالحري الى القيمين عليها الحرص على تثبيت الشراكة الوطنية بشكل كامل وتحويل مجلس الوزراء عندما يجتمع يشارك جميع وزرائه في كل القرارات، وان تعتبر الحكومة مجتمعة بمثابة رئيس الجمهورية”.

ولفت في حديث لقناة “الجديد” الى ان “المبادرة التشاورية التي اطلقناها تتصل باعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية نظراً للمخاطر الوجودية على لبنان. نفهم ان يفضي التشاور اما الى الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية مع برنامج عمل، او الذهاب وفق آليات الدستور الى التنافس الديمقراطي في البرلمان”.

واوضح أن الفريق الذي تقاطعنا معه على اسم جهاد ازعور رفض التقاطع على اسم آخر وعلى البرنامج، اما الحوار السياسي بيننا وبين رئيس مجلس النواب بري قائم وهو لديه موقفه من التشاور ونحن لنا موقفنا”.

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