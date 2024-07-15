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مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان إلى موجة حر!

15
JULY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية  حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي ويتحول الطقس الى حار نسبيا يوم الأربعاء بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في البقاع وفوق الجبال.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و  31، وفي زحلة بين 18 و  34 درجة.

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر  ومن تشكل التيارات المائية يوم  غد  الاثنين حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

كما تنفي المصلحة تعرض لبنان الى موجة حر اعتبارا من 16 تموز ، حيث أن  درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط في الداخل  وهي طبيعية في هذه الفترة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل ، يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا، كما يتساقط الرذاذ فترة قبل الظهر أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، وتنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.
الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ويزيد الشعور بالحر.
الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزداد معها الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 22 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 80 %.
-حال البحر: مائج بخاصة شمال البلاد، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي: 754  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,39
-ساعة غروب الشمس:  19,49

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