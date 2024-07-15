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هل تنقطع شبكة الإنترنت عن لبنان؟!

15
JULY
2024
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طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "لا خوف من انقطاع شبكة الإنترنت في لبنان"، وأوضح أن "الوزارة ستستلم الأموال في آخر لحظة لإنجاز الصيانة المطلوبة، وأن الخلل في الآلية المعتمدة". وقال: "الأموال التي يجنيها قطاع الاتصالات تتحول الى وزارة المالية ومن ثم تصرف عبر ميزانية وزارة الاتصالات ما يوفر توفير الأموال المطلوبة في حينه".

و أكّد أن "معالجة الأزمة المالية قيد الحل، ولن تتوقف خدمة الاتصالات".

وردا على سؤال عن إضراب الموظفين في الوزارة وأسباب التشنج الحاصل،  أوضح أن "التوتر جاء على خلفية قرار الإدارة بتطبيق البصمة لتثبيت الحضور ووضع  gps على السيارات التابعة للادارة، ما أثار بعض الغضب لدى الموظفين".

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