المبادرات الرئاسية.. هل من جديد؟

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على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وعلى رغم من صعوبة، إن لم يكن استحالة، نجاح مبادرة «نواب قوى المعارضة» الرئاسية في ظل الاختلاف الجذري حول شكليات الدعوة الى جلسة التشاور وآلياتها ومن يرأسها وسوى ذلك من امور إجرائية تفصيلية، يستأنف وفد نواب المعارضة اليوم لقاءاته مع الكتل النيابية لطرح هذه المبادرة ذات الاقتراحين، حول التشاور لإنتخاب رئيس للجمهورية. وسيلتقي اليوم كتلة «الوفاق الوطني»، وغداً «التكتل الوطني المستقل» وكتلة «نواب الارمن» وكتلة نواب صيدا ـ جزين ونواباً تغييريين ومستقلين، على ان يلتقي الجمعة كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، بعدما كان قد صُرف النظرعن لقائهما.