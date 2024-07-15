بويز: لا انتخابات رئاسية في لبنان قبل حصول التسوية في المنطقة

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الأنباء الكويتية: قال وزير الخارجية السابق فارس بويز في حديث إلى «الأنباء»، ان «المعطيات الراهنة تشي بأن التسوية في المنطقة الإقليمية واردة وبقوة. وتقابل المساعي والضغوط الأميركية على سبيل المثال لوقف الحرب وإبرام تسوية شاملة بين المتحاربين، برغبة إيرانية كبيرة في نزع فتيل الحرب الشاملة، خصوصا ان طهران تخوض مفاوضات غير علنية مع واشنطن حول مواضيع عدة أهمها العقوبات الموضوعة عليها والبرنامج النووي الخاص بها، وبالتالي لا تريد إيران انفجار المنطقة عسكريا لتفادي انقطاع حبل المفاوضات والعودة إلى نقطة الصفر، ناهيك عن ان حركة حماس وإن حققت انتصارا لافتا بصمودها وبقائها، إلا انها منهكة وتتطلع بالتالي إلى تسوية توقف الحرب ضد غزة،



واعتبر انه «من حيث المبدأ لا انتخابات رئاسية في لبنان قبل حصول التسوية».