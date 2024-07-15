الشرق الأوسط السعودية: "العدالة والتنمية": الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

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الشرق الأوسط السعودية:

لخصت مصادر حزب العدالة والتنمية الموضوعات التي تسلمها أجندة تركيا في اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، في «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان العودة الآمنة لمن اضطروا إلى الهجرة من بلدانهم وتأمين الظروف المناسبة لذلك، وضمان إعادة الحكومة السورية أملاك السوريين العائدين، والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على مساحة كبيرة من الأراضي السوية»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تسيطر على نحو 30 في المائة من أراضي سوريا وتهدد أمن تركيا.