عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 تموز 2024

الأخبار: تحذير يمني - عراقي للسعودية: كفى «تآمراً» مع العدو
جنبلاط يحسم الإجماع الدرزي: مع فلسطين والمقاومة
عقد سياسية وعسكرية تدفع الوسطاء إلى البحث عن «حلول إبداعية» | كواليس المفاوضات: من راهن (مسبقاً) على محاولة الاغتيال؟
الديار: مُفاوضات هدنة غزة تترنّح على وقع المجازر «الإسرائيليّة»
حزب الله يربط إنجاز الإستحقاق الرئاسي بتقديم الفريق الآخر تنازلات
قوة ردع المقاومة جنوباً تبعد شبح الحرب الموسّعة عن لبنان
اللواء: الاحتلال على خط الدم.. وهاليفي يُهدِّد بتوسيع الحرب مع لبنان
حزب الله يُدخل صواريخ ومسيَّرات جديدة إلى الميدان.. وقلق من الاضطرابات الأمنية المتنقلة
البناء: مفاوضات غزة تترنّح على إيقاع المجازر وجبهة لبنان تتفوّق… وترامب هو الخبر / حزب الله وأمل والاتحاد والبعث ومطران القدس في يوم سعاده تحية لفكره وحزبه / حردان: الطائف هو الحوار لا الحرب الأهلية وقوتنا بالشعب والجيش والمقاومة / لتعاون لبنانيّ سوريّ مشرقيّ ونصرة غزة… نعم لقانون النسبيّة والدوائر الكبرى
النهار: تردّدات مجزرة المواصي تفاقم الخيبة في لبنان
الجمهورية: إنشغال أميركي يعوضه البريطاني والفرنسي
l'orient le jour: Profil du tireur, victimes… : ce que l’on sait sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بايدن: الانتخابات الأميركية ستكون «فترة اختبار» بعد إطلاق النار على ترمب
الأنباء الكويتية: يوميات لبنانية مزدوجة تعكس الجاهزية للتعاطي مع توسع الحرب أو وضع أوزارها
مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: المعارضة أرادت تجاوز بري لرفض مقترحها
الوطن السورية: الجيش واصل حربه على الإرهاب والحربي يغير على «دواعش» البادية … دمشق: تمادي إسرائيل في اعتداءاتها على أراضينا ينذر بجر المنطقة إلى تصعيد خطير